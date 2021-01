Perché Michelle, Hillary e Kamala erano vestite di viola all’inaugurazione di Biden? (Di domenica 24 gennaio 2021) Ti sei chiesto Perché all’inaugurazione di Biden Michelle Obama, Kamala Harris e Hillary Clinton erano vestite di viola? Ecco la risposta. Tre donne decisamente diverse e tre outfit che hanno fatto veramente scalpore. Michelle Obama, Hillary Clinton e la nuova vice-presidente degli Stati Uniti, infatti, hanno deciso di vestirsi in una maniera che ha sicuramente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 gennaio 2021) Ti sei chiestodiObama,Harris eClintondi? Ecco la risposta. Tre donne decisamente diverse e tre outfit che hanno fatto veramente scalpore.Obama,Clinton e la nuova vice-presidente degli Stati Uniti, infatti, hanno deciso di vestirsi in una maniera che ha sicuramente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

_heronvdale : questi post mi fanno ridere troppo. nulla contro michelle perché è davvero una donna bellissima, ma secondo me gli… - Gab_Si_ : @Corriere Rispetto per chi cade perché ha perso il lavoro, per chi riceve lo sfratto perché non ha soldi per pagare… - bu11etpr0of : sto piangendo perché ho appena visto la posizione di michelle - patrizietta63 : @g_coccia @PierluigiBattis Perché Michelle Obama cosa avrebbe fatto di tanto grandioso alla Casa Bianca oltre a coltivare pomodori? - ciaodom : RT @OverlookHotel71: Solo perché nel 2017 #Trump non ha trovato uno straccio di artista che volesse esibirsi alla sua cerimonia di insediam… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Michelle Aurora Ramazzotti e il rap per difendere l’Italia: «Non siamo amati da tutti, ma siamo il miglior Paese. Venite pure» Corriere TV