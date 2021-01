Per la relazione Bonafede i numeri al Senato sono strettissimi

Leggi su agi

(Di domenica 24 gennaio 2021) AGI - Si vanno via via assottigliando iala sostegno del Guardasigilli Alfonso, in vista del voto sullasullo stato della giustizia. E se tutti i 'critici' confermeranno il 'no', la maggioranza rischia di essere battuta. Il voto dell'Aula di palazzo Madama potrebbe svolgersi già mercoledì (alla Camera è già stato fissato), anche se nelle ultime ore si ipotizza un possibile slittamento a giovedì. Sarà la Conferenza dei capigruppo del, convocata per martedì, a pronunciare l'ultima parola. Fatto sta che il pallottoliere, salvo sorprese, parla chiaro: al momento appare difficile per la maggioranza possa bissare i 156 voti favorevoli alla fiducia incassati dal governo la scorsa settimana. Ad oggi, infatti, i sì certi a sostegno del ministro della Giustizia, sulla ...