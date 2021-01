Passaporto vaccinale per il Covid, palestre e piscine sono favorevoli: “Così potremmo riaprire” (Di domenica 24 gennaio 2021) “Sì al Passaporto vaccinale e a qualsiasi strumento riconosciuto dai sanitari che consenta di riaprire presto e tornare alla normalità”. È questa la posizione dei gestori di palestre e piscine che, all’unanimità, chiedono a gran voce di poter riaprire e riprendere le attività in sicurezza dopo quasi un anno di stop. Il primo ad avanzare l’ipotesi di introdurre un “Passaporto vaccinale” che attesti l’immunità al Covid è stato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha presentato la proposta per potersi muovere liberamente in Europa, ma il dibattito si è poi allargato – anche a livello nazionale – a tutti i settori più colpiti dalle chiusure perché considerati i più a rischio per la trasmissione del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) “Sì ale a qualsiasi strumento riconosciuto dai sanitari che consenta dipresto e tornare alla normalità”. È questa la posizione dei gestori diche, all’unanimità, chiedono a gran voce di potere riprendere le attività in sicurezza dopo quasi un anno di stop. Il primo ad avanzare l’ipotesi di introdurre un “” che attesti l’immunità alè stato nei giorni scorsi il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che ha presentato la proposta per potersi muovere liberamente in Europa, ma il dibattito si è poi allargato – anche a livello nazionale – a tutti i settori più colpiti dalle chiusure perché considerati i più a rischio per la trasmissione del ...

