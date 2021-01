Passaporto vaccinale, il sì di palestre e piscine: 'Così si rilancia lo sport' (Di domenica 24 gennaio 2021) chiuse. Circoli con impianti sportivi inutilizzati. inaccessibili. Realtà imprenditoriali al collasso. E la richiesta di strumenti, come il Passaporto vaccinale, per riaprire in sicurezza. Presto. 'Sì ... Leggi su leggo (Di domenica 24 gennaio 2021) chiuse. Circoli con impiantiivi inutilizzati. inaccessibili. Realtà imprenditoriali al collasso. E la richiesta di strumenti, come il, per riaprire in sicurezza. Presto. 'Sì ...

Passaporto vaccinale, il sì di palestre e piscine: «Così si rilancia lo sport»

Passaporto dei vaccini? Ecco il dibattito in Europa

Il presidente dell’esecutivo UE, Kyriakos Mitsotakis ha chiesto all’Unione europea (UE) di adottare un passaporto dei vaccini, ma non tutti gli Stati sono concordi L’UE-27 si riunirà giovedì, scrive L ...

