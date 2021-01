Parma Sampdoria, Torregrossa insidia i titolari: Ranieri indeciso (Di domenica 24 gennaio 2021) Parma Sampdoria, Torregrossa insidia i titolari in vista del match in trasferta: Ranieri indeciso su quando schierarlo L’ingresso di Ernesto Torregrossa contro l’Udinese ha permesso alla Sampdoria di aggiudicarsi la partita. E non solo per il gol, l’attaccante ha fatto tutto quello che Claudio Ranieri gli ha chiesto ed è proprio questa volontà di mettersi al servizio della squadra che ha conquistato il tecnico blucerchiato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Ranieri ha ancora molti dubbi su quale sia la coppia d’attacco migliore da schierare tra le mura del Tardini. E uno di questi è proprio Torregrossa, come riporta il Secolo XIX: «Più sta con noi ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 gennaio 2021)in vista del match in trasferta:su quando schierarlo L’ingresso di Ernestocontro l’Udinese ha permesso alladi aggiudicarsi la partita. E non solo per il gol, l’attaccante ha fatto tutto quello che Claudiogli ha chiesto ed è proprio questa volontà di mettersi al servizio della squadra che ha conquistato il tecnico blucerchiato. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24ha ancora molti dubbi su quale sia la coppia d’attacco migliore da schierare tra le mura del Tardini. E uno di questi è proprio, come riporta il Secolo XIX: «Più sta con noi ...

