Papà denuncia una dirigente scolastica: alla figlia era stato sequestrato il cellulare che usava in classe durante la lezione (Di domenica 24 gennaio 2021) A Carmagnola, nel Torinese, la regola di non poter utilizzare il cellulare in classe non è piaciuta al Papà di una studentessa di scuola media dell'istituto comprensivo locale, che ha sporto denuncia contro la dirigente scolastica per appropriazione indebita del telefonino della figlia. L'articolo .

