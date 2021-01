Pandemia Covid-19: come un anno senza abbracci ha influito sulla nostra salute mentale (Di domenica 24 gennaio 2021) Ormai in Italia tra qualche settimana fa esattamente un anno che la Pandemia da Covid-19 ha sconvolto le nostre vite. Niente più è stato come prima: più tempo trascorso a casa, molta meno attività sociale non virtuale, meno feste, meno visite agli amici. Nel mese di febbraio girava voce di un possibile contagio in Italia, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: I giovani mangiano di più per combattere il lockdown La terza ondata da Coronavirus in Cina fa riflettere Pistola che spara le mascherine in faccia alle persone Trump immune al Coronavirus: Twitter segnala il post del Presidente Covid nelle scuole: ecco perché le scuole sarebbero sicure Decessi Coronavirus: 11% in più a causa dell’inquinamento Leggi su webmagazine24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Ormai in Italia tra qualche settimana fa esattamente unche lada-19 ha sconvolto le nostre vite. Niente più è statoprima: più tempo trascorso a casa, molta meno attività sociale non virtuale, meno feste, meno visite agli amici. Nel mese di febbraio girava voce di un possibile contagio in Italia, L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: I giovani mangiano di più per combattere il lockdown La terza ondata da Coronavirus in Cina fa riflettere Pistola che spara le mascherine in faccia alle persone Trump immune al Coronavirus: Twitter segnala il post del Presidentenelle scuole: ecco perché le scuole sarebbero sicure Decessi Coronavirus: 11% in più a causa dell’inquinamento

coldiretti : La nuova mappa dei colori della pandemia fa chiudere piu’ di 8 locali su 10 (81%) presenti in Italia fra bar, risto… - Il_Centro : #Abruzzo #24gennaio #domenica #bollettinoAbruzzo #coronavirus #covid #pandemia #Pescara #Chieti In Abruzzo 8 morti… - Agenzia_Ansa : #Fauci attacca #Trump sulla pandemia 'La mancanza di verità è costata vite umane' #covid #ANSA - sandroz_it : RT @Lanf040264: L'ultimatum di #DiMaio: '48 ore per consolidare maggioranza o si vota' Azzardato, in piena pandemia rimescolare le carte s… - Lanf040264 : L'ultimatum di #DiMaio: '48 ore per consolidare maggioranza o si vota' Azzardato, in piena pandemia rimescolare le… -

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia Covid CORONAVIRUS: HONG KONG, scatta il primo LOCKDOWN dall'inizio della PANDEMIA. Gli AGGIORNAMENTI iLMeteo.it Madrid, i negazionisti del Covid protestano contro le misure del governo

I negazionisti del Covid sono scesi in strada a Madrid per protestare contro le misure del governo spagnolo. La Spagna è stata duramente colpita dalla pandemia. Finora ha registrato oltre 55 mila ...

Crusca:distanza "fisica", non "sociale"

Al posto dell'espressione "distanziamento sociale", usata per indicare una misura di sicurezza durante la pandemia da Covid-19, sarebbe più opportuno usare "distanziamento fisico". L'invito di tipo ...

I negazionisti del Covid sono scesi in strada a Madrid per protestare contro le misure del governo spagnolo. La Spagna è stata duramente colpita dalla pandemia. Finora ha registrato oltre 55 mila ...Al posto dell'espressione "distanziamento sociale", usata per indicare una misura di sicurezza durante la pandemia da Covid-19, sarebbe più opportuno usare "distanziamento fisico". L'invito di tipo ...