Pallanuoto femminile, Paolo Zizza: “Prematuro parlare di cambiamenti, ci sono tante situazioni da valutare” (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Italia chiude il Preolimpico di Pallanuoto femminile con un’altra sconfitta: il Setterosa del CT Paolo Zizza si arrende anche alla Grecia per 4-10. La finale per il terzo posto non serviva a nulla: le azzurre erano già fuori dai Giochi dopo la sconfitta di ieri. La Grecia di Theodoros Lorantos sarà però la prima riserva nel caso in cui arrivi una rinuncia. Paolo Zizza al termine del match odierno ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, analizzando l’andamento dell’incontro: “Per quanto riguarda il match siamo partite lente, loro sono riuscite a metabolizzare meglio la sconfitta, hanno giocato la partita come doveva essere giocata. Noi non siamo riusciti ad accendere la luce ed immediatamente ci siamo ritrovate sotto. Rispetto a ieri non c’è stata nemmeno la ... Leggi su oasport (Di domenica 24 gennaio 2021) L’Italia chiude il Preolimpico dicon un’altra sconfitta: il Setterosa del CTsi arrende anche alla Grecia per 4-10. La finale per il terzo posto non serviva a nulla: le azzurre erano già fuori dai Giochi dopo la sconfitta di ieri. La Grecia di Theodoros Lorantos sarà però la prima riserva nel caso in cui arrivi una rinuncia.al termine del match odierno ha parlato in zona mista (virtuale) ad OA Sport, analizzando l’andamento dell’incontro: “Per quanto riguarda il match siamo partite lente, lororiuscite a metabolizzare meglio la sconfitta, hanno giocato la partita come doveva essere giocata. Noi non siamo riusciti ad accendere la luce ed immediatamente ci siamo ritrovate sotto. Rispetto a ieri non c’è stata nemmeno la ...

