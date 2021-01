Palermo-Teramo, biancorossi in emergenza al ‘Barbera’: sono solo 18 i calciatori a disposizione di Paci (Di domenica 24 gennaio 2021) sono solo 18 i calciatori biancorossi convocati dall'allenatore del Teramo, Massimo Paci, per la gara contro il Palermo, in programma alle ore 12.30 allo stadio "Renzo Barbera".Palermo-Teramo, alla ricerca del riscatto: Boscaglia contro Paci per invertire la rottaDi seguito, l'elenco completo:PORTIERI: 12 D’Egidio, 22 Lewandowski.DIFENSORI: 26 Piacentini, 13 Romanucci, 5 Soprano, 3 Tentardini, 4 Trasciani.CENTROCAMPISTI: 10 Bombagi, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 7 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.ATTACCANTI: 25 Birligea, 36 Gerbi, 11 Pinzauti. Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021)18 iconvocati dall'allenatore del, Massimo, per la gara contro il, in programma alle ore 12.30 allo stadio "Renzo Barbera"., alla ricerca del riscatto: Boscaglia controper invertire la rottaDi seguito, l'elenco completo:PORTIERI: 12 D’Egidio, 22 Lewandowski.DIFENSORI: 26 Piacentini, 13 Romanucci, 5 Soprano, 3 Tentardini, 4 Trasciani.CENTROCAMPISTI: 10 Bombagi, 9 Cappa, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 7 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.ATTACCANTI: 25 Birligea, 36 Gerbi, 11 Pinzauti.

