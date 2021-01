Palermo | Boscaglia | “Regalati al Teramo 20 minuti ma è colpa mia perchè…”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 24 gennaio 2021) Ieri in conferenza stampa il tecnico delRobertoha motivato i suoi spingendoli a dare il massimo contro ilma oggi al Barbera ne è uscito un pareggio per 1-1 che lascia scontenti i rosanero. Il mister ha commentato in mixed zone il pari: "Abbiamo regalato 20all’avversario, ma eravamo poco aggressivi e compatti. Laè mia che non ho fatto capire ai ragazzi quello che dovevano fare, mi assumo tutte le responsabilità. De Rose doveva darci equilibrio e lo ha fatto bene, non era facile. Stiamo lavorando molto nell’aggressività, dobbiamo essere bravi a fare un certo tipo di calcio. Il gol subito? Noi non facciamo la tattica del fuorigioco, abbiamo sbagliato la lettura e i tempi di gioco in due situazioni. Dopo il nostro gol è cambiato tutto, ci siamo scrollati di dosso ...