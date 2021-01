Palermo, 17enne trovata morta in un burrone. Il fidanzato sentito in caserma, il legale: “Non ha confessato” (Di domenica 24 gennaio 2021) Pietro Morreale si trova nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese ma non ha confessato di aver ucciso, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, la fidanzata di 17 anni Roberta Siracusa, il cui corpo è stato ritrovato in un dirupo dai militari dell’Arma condotti lì proprio dal ragazzo, nella zona di Monte San Calogero, in provincia di Palermo. “Il mio assistito non ha confessato né ai carabinieri né al pm – ha dichiarato il legale del 19enne smentendo le indiscrezioni uscite nelle scorse ore – Non c’è al momento alcun provvedimento nei suoi confronti perché io avrei dovuto saperlo”. In questo momento il giovane è ancora nella caserma, dove si stanno svolgendo gli interrogatori da parte del pm Giacomo Barbara. Il giovane ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 gennaio 2021) Pietro Morreale si trova nelladei carabinieri di Termini Imerese ma non hadi aver ucciso, nella notte tra il 22 e il 23 gennaio, la fidanzata di 17 anni Roberta Siracusa, il cui corpo è stato ritrovato in un dirupo dai militari dell’Arma condotti lì proprio dal ragazzo, nella zona di Monte San Calogero, in provincia di. “Il mio assistito non hané ai carabinieri né al pm – ha dichiarato ildel 19enne smentendo le indiscrezioni uscite nelle scorse ore – Non c’è al momento alcun provvedimento nei suoi confronti perché io avrei dovuto saperlo”. In questo momento il giovane è ancora nella, dove si stanno svolgendo gli interrogatori da parte del pm Giacomo Barbara. Il giovane ...

