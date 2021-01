Pakistan, sviluppo industriale sostenibile: per l’italiana WaterView accordo con Skaft (Di domenica 24 gennaio 2021) “Tecnologie innovative in Pakistan e Afghanistan per uno sviluppo industriale locale sostenibile”. Lo sottolinea l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo a proposito dell’accordo di partnership commerciale internazionale firmato, grazie al supporto di UNIDO ITPO Italy, tra l’azienda italiana WaterView e la pachistana Skafs. WaterView ha realizzato una soluzione di analisi video per monitorare le condizioni meteorologiche e individuare la formazione di nuvole di fumo, mentre Skafs fa parte del gruppo di ingegneria edile Skafs International, che realizza progetti di infrastrutture di alto livello. Le due aziende hanno individuato diverse aree di intervento in Pakistan in termini di rilevamento del fumo e problematiche legate ... Leggi su ildenaro (Di domenica 24 gennaio 2021) “Tecnologie innovative ine Afghanistan per unolocale”. Lo sottolinea l’Agenzia italiana per la cooperazione alloa proposito dell’di partnership commerciale internazionale firmato, grazie al supporto di UNIDO ITPO Italy, tra l’azienda italianae la pachistana Skafs.ha realizzato una soluzione di analisi video per monitorare le condizioni meteorologiche e individuare la formazione di nuvole di fumo, mentre Skafs fa parte del gruppo di ingegneria edile Skafs International, che realizza progetti di infrastrutture di alto livello. Le due aziende hanno individuato diverse aree di intervento inin termini di rilevamento del fumo e problematiche legate ...

italyinafg : RT @aics_it: ??Tecnologie innovative in Pakistan e Afghanistan per uno sviluppo industriale locale sostenibile - aics_it : ??Tecnologie innovative in Pakistan e Afghanistan per uno sviluppo industriale locale sostenibile -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistan sviluppo Pakistan, sviluppo industriale sostenibile: per l'italiana WaterView accordo con Skaft - Ildenaro.it Il Denaro Pakistan ha approvato l'uso del vaccino russo Sputnik V

Il funzionario ha osservato che il vaccino russo era il terzo farmaco approvato per l'uso. 'In una riunione ospitata dal Consiglio di registrazione della Pakistan Drug Control Administration (Drap), a ...

ASIA - Disuguaglianza di ricchezza: una ferita per il continente

New Delhi (Agenzia Fides) - Tra i primi 15 paesi più popolosi del pianeta, otto sono asiatici. Ma l’Asia, il continente che solo con Cina, India, Indonesia e Pakistan copre la metà della popolazione m ...

Il funzionario ha osservato che il vaccino russo era il terzo farmaco approvato per l'uso. 'In una riunione ospitata dal Consiglio di registrazione della Pakistan Drug Control Administration (Drap), a ...New Delhi (Agenzia Fides) - Tra i primi 15 paesi più popolosi del pianeta, otto sono asiatici. Ma l’Asia, il continente che solo con Cina, India, Indonesia e Pakistan copre la metà della popolazione m ...