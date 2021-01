Pagelle Milan-Atalanta | i voti alla prestazione di Meïte | News

(Di domenica 24 gennaio 2021)- Soualiho, centrocampista francese, ha debuttato da titolare in occasione diieri a San Siro.e giudizi, idiPianeta

PianetaMilan : #Pagelle #MilanAtalanta, i voti alla prestazione di @soualihomeite | #News - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM… - LocaGianluca : @irepoc85 @Lucaucce Uccello guarda del partite delle Sampdoria e dopo fa le pagelle sul Milan...garantisco che le s… - LaStampa : Le pagelle di Milan-Atalanta: Ilicic super e Romero perfetto travolgono i rossoneri, disastro Meitè - eazymoneysnyper : RT @kevintwii: 10 like e faccio le pagelle del Milan del girone d’andata - kevintwii : 10 like e faccio le pagelle del Milan del girone d’andata -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Milan

Pianeta Milan

Le pagelle di Verona-Napoli; Lozano in veste Speedy Gonzales segna dopo appena 9 secondi. Il secondo gol più veloce della Serie A ...Gli scaligeri vincono contro il Napoli, condannandolo alla sesta sconfitta stagionale: Zaccagni e Barak al top, Bakayoko il peggiore. Le pagelle per il fantacalcio Il Verona si aggiudica per 3-1 la sf ...