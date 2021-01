Operazione “Angeli Perduti”, ritrovati 33 bambini scomparsi. Alcuni sono stati violentati (Di domenica 24 gennaio 2021) Una massiccia Operazione che ha permesso di salvare oltre 30 bambini scomparsi, molti dei quali abusati sessualmente. Una persona sospettata di traffico di esseri umani è stata arrestata, come affermato venerdì dal Federal Bureau of Investigation in un comunicato stampa. L’Operazione, che ha preso il nome di “Angeli Perduti”, è scattata l’11 gennaio in tutto il territorio di Los Angeles. L’FBI ha detto che in tutto sono stati salvati 33 bambini, inclusi otto che hanno subito violenze sessuali. Molte delle altre vittime avevano subito abusi sessuali in passato. Due di questi bambini erano già stati salvati in passato dalle forze dell’ordine. Come spiegato dall’FBI alla NBCNews, non è ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 24 gennaio 2021) Una massicciache ha permesso di salvare oltre 30, molti dei quali abusati sessualmente. Una persona sospettata di traffico di esseri umani è stata arrestata, come affermato venerdì dal Federal Bureau of Investigation in un comunicato stampa. L’, che ha preso il nome di “”, è scattata l’11 gennaio in tutto il territorio di Los Angeles. L’FBI ha detto che in tuttosalvati 33, inclusi otto che hanno subito violenze sessuali. Molte delle altre vittime avevano subito abusi sessuali in passato. Due di questierano giàsalvati in passato dalle forze dell’ordine. Come spiegato dall’FBI alla NBCNews, non è ...

FIRENZE: Il gruppo di intervento contro le scritte murarie ha preso in consegna il perimetro dell'ex cittadella ospedaliera dedicata alle cure per i bambini ...

