Obbiettivo gelo

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il perché di ipotesi di.Se ci si vuole nascondere dietro un dito lo si faccia pure, ma sarebbe negare l’evidenza… L’evidenza di un cambio di circolazione che potrebbe rappresentare lo spartiacque ideale tra quanto accaduto sinora e quanto potrebbe accadere a febbraio. Sì, perché è innegabile che attualmente siano cambiate tante cose. Rispetto alle scorse settimane abbiamo una situazione continentale più complessa, che vede l’interazione tra un ramo del Vortice Polare e la rediviva attività ciclonica atlantica. Un mix che sta destabilizzando notevolmente le condizioni atmosferiche, anche su di noi. Un mix che si avvale del contributo di una struttura anticiclonica, quella delle Azzorre, sinora rimasta un po’ defilata. Ciò che conta, tuttavia, è che le complesse dinamiche odierne stanno gettando le basi per un mese di febbraio che potrebbe spalancare le porte al ...

In attesa dell'autorizzazione della Regione i rifiuti prendono la via di Gela. Nell'impianto gelese Ragusa e Modica sono stati autorizzati a conferire 8 tonnellate di indifferenziata ed in proporzioni ...