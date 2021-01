Nonostante il divieto del Garante TikTok funziona per chi non ha verificato l’età (Di domenica 24 gennaio 2021) Nonostante le disposizioni del Garante TikTok continua a funzionare anche per chi non ha verificato la propria età. Sono passate 24 ore dalla notifica di provvedimento urgente per l’applicazione da parte dell’Autorità ma TikTok va come se nulla fosse anche per tutti quei minorenni che – in Italia – hanno dichiarato di avere più di 13 anni (l’età minima per iscriversi al social della ByteDance). Dopo il caso della bimba di Palermo – rispetto al quale, per dovere di cronaca, bisogna specificare che il coinvolgimento dell’app cinese non è ancora stato accertato – si cerca di prendere provvedimenti in merito al fatto che chiunque può iscriversi senza verificare l’età. LEGGI ANCHE >>> Il Garante della Privacy blocca ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 24 gennaio 2021)le disposizioni delcontinua are anche per chi non hala propria età. Sono passate 24 ore dalla notifica di provvedimento urgente per l’applicazione da parte dell’Autorità mava come se nulla fosse anche per tutti quei minorenni che – in Italia – hanno dichiarato di avere più di 13 anni (minima per iscriversi al social della ByteDance). Dopo il caso della bimba di Palermo – rispetto al quale, per dovere di cronaca, bisogna specificare che il coinvolgimento dell’app cinese non è ancora stato accertato – si cerca di prendere provvedimenti in merito al fatto che chiunque può iscriversi senza verificare. LEGGI ANCHE >>> Ildella Privacy blocca ...

