Non vede la famiglia da mesi a causa del Covid: insegnante 28enne tenta il suicidio (Di domenica 24 gennaio 2021) Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano del palazzo in cui vive per farla finita: era in crisi per l’impossibilità di incontrare la sua famiglia d’origine A causa delle restrizioni imposta allo scopo di arginare l’epidemia di Coronavirus in Italia non riusciva da mesi ad incontrare la sua famiglia d’origine e per questo ha tentato L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 24 gennaio 2021) Ha cercato di lanciarsi dal terzo piano del palazzo in cui vive per farla finita: era in crisi per l’impossibilità di incontrare la suad’origine Adelle restrizioni imposta allo scopo di arginare l’epidemia di Coronavirus in Italia non riusciva daad incontrare la suad’origine e per questo hato L'articolo NewNotizie.it.

