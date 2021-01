Netflix, cosa ci insegna la nuova serie sulla meditazione (Di domenica 24 gennaio 2021) È possibile fare digital detox nello stesso momento in cui si resta collegati? È l’intento della nuova serie Netflix dedicata alla meditazione «Le guide di Headspace». Sono otto episodi di 20 minuti per principianti che insegnano la gentilezza nei confronti della propria mente. Leggi su vanityfair (Di domenica 24 gennaio 2021) È possibile fare digital detox nello stesso momento in cui si resta collegati? È l’intento della nuova serie Netflix dedicata alla meditazione «Le guide di Headspace». Sono otto episodi di 20 minuti per principianti che insegnano la gentilezza nei confronti della propria mente.

Può Netflix farti sentire più calmo in soli 20 minuti? La voce narrante di Andy Puddicombe, cofondatore di Headspace, combina teoria e pratica in un percorso di otto episodi che regalano un senso di l ...

