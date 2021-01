“Negli Usa ho realizzato il mio sogno di diventare giornalista. Ma se potessi tornerei in Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 gennaio 2021) “Gli Stati Uniti mi hanno dato la possibilità di non abbandonare il mio, inavrei dovuto cambiare mestiere”. Iacopo Luzi ha 32 anni ed è originario di Fermo (Marche). Emigrato oltreoceano dal 2015, oggi è senior journalist per il network Voice of America. “Ho trovato qualcuno che ha creduto in me e non era scontato”, dice. Poco dopo l’inizio della pandemia ha ottenuto una green card, il documento che permette ad uno straniero di risiedere illimitatamente sul suolo americano. Per lui, “un traguardo”. In pochi anni con la sua telecamera ha raccontato proteste in paesi sudamericani, uragani, raccontato la quotidianità, e oggi è uno dei volti che racconta la politica a stelle e strisce a milioni di spettatori. “L’? Se ne avessi la possibilitàperché sulla qualità della vita il nostro Paese è il ...