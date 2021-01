NBA, Steph Curry supera Reggie Miller: è il secondo miglior tiratore da 3 di sempre (Di domenica 24 gennaio 2021) Steph Curry nella notte entra ancora di più nella storia della NBA. Il nativo di Akron ha infatti eguagliato e superato Reggie Miller nella speciale classifica di triple realizzate. Curry si porta ora al secondo, con Ray Allen “nel mirino”. Steph Curry e quota 2562 Nonostante il passivo pesante subito per mano degli Utah Jazz (127-108) sarà una nottata da ricordare per Steph Curry, il quale con le sue cinque triple realizzate si è issato al secondo posto nella classifica All-Time NBA di tiri da tre punti realizzati. Steph è così salito a quota 2562, staccando Reggie Miller, fermo a quota 2560. “Tu sei fonte di ispirazione per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)nella notte entra ancora di più nella storia della NBA. Il nativo di Akron ha infatti eguagliato etonella speciale classifica di triple realizzate.si porta ora al, con Ray Allen “nel mirino”.e quota 2562 Nonostante il passivo pesante subito per mano degli Utah Jazz (127-108) sarà una nottata da ricordare per, il quale con le sue cinque triple realizzate si è issato alposto nella classifica All-Time NBA di tiri da tre punti realizzati.è così salito a quota 2562, staccando, fermo a quota 2560. “Tu sei fonte di ispirazione per ...

dchinellato : ???? Steph Curry is 4 threes away from passing Reggie Miller for 2nd all-time #NBA list. Warriors play at Jazz at 9p… - FedeBridge : RT @NBAItalia: ?? • 1) Ray Allen [2973] ?? • 2) @StephenCurry30 [2562] ?? • 3) @ReggieMillerTNT [2560] Con le cinque triple realizzate quest… - NBAItalia : ?? • 1) Ray Allen [2973] ?? • 2) @StephenCurry30 [2562] ?? • 3) @ReggieMillerTNT [2560] Con le cinque triple realizz… - rikibona : RT @Gazzetta_NBA: Storico Steph Curry: ora è il secondo miglior tiratore di tutti i tempi. Tutto sul suo ultimo record - rikibona : RT @dchinellato: ???? Steph Curry has passed Reggie Miller for 2nd all-time in the #NBA 3P made list. 2,561 and counting ???? Steph Curry ha… -