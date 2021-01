Navalny scatena proteste in Russia, oltre 3mila arresti. Scintille Mosca-Washington (Di domenica 24 gennaio 2021) Sono oltre 3mila gli arresti eseguiti in decine di città russe dalle forze di sicurezza nel corso delle manifestazioni di piazza per la scarcerazione di Alexei Navalny. Questo l'ultimo aggiornamento dell'ong OVD-Info, secondo cui le persone arrestate a Mosca sono oltre mile. Era stata arrestata a Mosca anche la moglie di Navalny, Yulia, poi rilasciata, come precisato dalla Fondazione di Navalny. Intanto, qualcuno inizia già a chiamarla la Rivoluzione delle palle di neve. Ma per ora, in una Russia immersa nel gelo, quella che si è tenuta in oltre 80 città è più che altro una delle più grandi azioni di protesta scatenata dalla incarcerazione di Aleksey Navalny e dalla ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 24 gennaio 2021) Sonoglieseguiti in decine di città russe dalle forze di sicurezza nel corso delle manifestazioni di piazza per la scarcerazione di Alexei. Questo l'ultimo aggiornamento dell'ong OVD-Info, secondo cui le persone arrestate asonomile. Era stata arrestata aanche la moglie di, Yulia, poi rilasciata, come precisato dalla Fondazione di. Intanto, qualcuno inizia già a chiamarla la Rivoluzione delle palle di neve. Ma per ora, in unaimmersa nel gelo, quella che si è tenuta in80 città è più che altro una delle più grandi azioni di protestata dalla incarcerazione di Alekseye dalla ...

