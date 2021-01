Nastassja Kinski compie 60 anni: enigma della bellezza europea anni Ottanta (Di domenica 24 gennaio 2021) Androgina e iper femminile al tempo stesso, Nastassja Kinski – che oggi festeggia 60 anni – è stata una delle attrici simbolo di un decennio. Figlia del grande e tormentato attore Klaus Kinski, Nastassja è passata con naturalezza da baby star a musa del cinema europeo d’autore. Prima con Roman Polanski, poi con Wim Wenders. Nastassja Kinski: amori, figli e carriera guarda le foto I formidabili anni 80 le regaleranno anche il titolo di ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 gennaio 2021) Androgina e iper femminile al tempo stesso,– che oggi festeggia 60– è stata una delle attrici simbolo di un decennio. Figlia del grande e tormentato attore Klausè passata con naturalezza da baby star a musa del cinema europeo d’autore. Prima con Roman Polanski, poi con Wim Wenders.: amori, figli e carriera guarda le foto I formidabili80 le regaleranno anche il titolo di ...

