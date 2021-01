NASCE IL NUOVO PARTITO DI TRUMP. FINITA LA CORPORATION DEI DEM E DEL GOP (Di domenica 24 gennaio 2021) Come ampiamente previsto negli articoli precedenti, uno su tutti quello in cui spiegavo la concretezza del TEXIT (https://www.databaseitalia.it/il-texit-spacchera-lamerica-in-due-piu-del-giuramento-di-biden/ ), oggi 24 Gennaio è stato appena inserito nel registro ufficiale del FEC ( Federal Election Commission ), lo Statuto dell’Organizzazione Politica del PATRIOT PARTY ( FEC-1489852) con sede a Grovetown ( GA ), registrato dalla DONALD J. TRUMP FOR PRESIDENT, INC.FOTO La Banca Depositaria è la USAA di San Antonio, in Texas (https://mobile.usaa.com/inet/ent mobile storefront/StoreFrontApp/SubProductDetailPage?key=financial-center-mobile-san-antonio-tx&vurl=vurl sanantonio&akredirect=true ) Vi avevamo anticipato anche che gli Stati appartenenti alla Repubblica Costituzionale e non alla CORPORATION USA, Società non più registrata alla ... Leggi su databaseitalia (Di domenica 24 gennaio 2021) Come ampiamente previsto negli articoli precedenti, uno su tutti quello in cui spiegavo la concretezza del TEXIT (https://www.databaseitalia.it/il-texit-spacchera-lamerica-in-due-piu-del-giuramento-di-biden/ ), oggi 24 Gennaio è stato appena inserito nel registro ufficiale del FEC ( Federal Election Commission ), lo Statuto dell’Organizzazione Politica del PATRIOT PARTY ( FEC-1489852) con sede a Grovetown ( GA ), registrato dalla DONALD J.FOR PRESIDENT, INC.FOTO La Banca Depositaria è la USAA di San Antonio, in Texas (https://mobile.usaa.com/inet/ent mobile storefront/StoreFrontApp/SubProductDetailPage?key=financial-center-mobile-san-antonio-tx&vurl=vurl sanantonio&akredirect=true ) Vi avevamo anticipato anche che gli Stati appartenenti alla Repubblica Costituzionale e non allaUSA, Società non più registrata alla ...

DarioNardella : Dalla trasformazione dell’ex caserma #LupiDiToscana nasce il nuovo quartiere post Covid di #Firenze. Sostenibile, v… - _MiBACT : Il ministro @dariofrance: «Nasce il tavolo permanente per i lavoratori di musei, archivi e biblioteche, nuovo spazi… - LatinaBiz : Sport E' stato resentato a Formia il nuovo percorso formativo per l’istruzione superiore, ossia il nuovo LISS - Li… - napulegno79 : RT @markorusso69: Form 1 for Patriot Party Nasce un nuovo partito negli USA - brizzi_mirko : RT @markorusso69: Form 1 for Patriot Party Nasce un nuovo partito negli USA -

Ultime Notizie dalla rete : NASCE NUOVO Michele Bravi, “Mantieni il bacio” è il nuovo singolo

'Mantieni il bacio' vede anche la partecipazione di Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, che hanno scritto il testo, e di Andrea Manzoni che accompagna l'artista al pianoforte. Il cantante sor ...

La manager che guida la rivoluzione digital di Coin

DONNA IMPRESA Monica Gagliardi, dopo una esperienza in Coop Italia e Vegè, da settembre è a capo della trasformazione digital del gruppo veneto ...

'Mantieni il bacio' vede anche la partecipazione di Federica Abbate, Cheope e Massimo Recalcati, che hanno scritto il testo, e di Andrea Manzoni che accompagna l'artista al pianoforte. Il cantante sor ...DONNA IMPRESA Monica Gagliardi, dopo una esperienza in Coop Italia e Vegè, da settembre è a capo della trasformazione digital del gruppo veneto ...