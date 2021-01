NASCE IL NUOVO CONTENITORE FINANZIARIO PER UN FUTURO PARTITO DI TRUMP FINITA LA CORPORATION DEI DEM E DEL GOP

Leggi su databaseitalia

(Di domenica 24 gennaio 2021) Come ampiamente previsto negli articoli precedenti, uno su tutti quello in cui spiegavo la concretezza del TEXIT (https://www.databaseitalia.it/il-texit-spacchera-lamerica-in-due-piu-del-giuramento-di-biden/ ), oggi 24 Gennaio è stato appena inserito nel registro ufficiale del FEC ( Federal Election Commission ), lo Statuto dell’Organizzazione della raccolta fondi del PATRIOT PARTY, qualora rimanga questo il nome del, ( FEC-1489852) con sede a Grovetown ( GA ), registrato dalla DONALD J.FOR PRESIDENT, INC.FOTO La Banca Depositaria è la USAA di San Antonio, in Texas (https://mobile.usaa.com/inet/ent mobile storefront/StoreFrontApp/SubProductDetailPage?key=financial-center-mobile-san-antonio-tx&vurl=vurl sanantonio&akredirect=true ) Vi avevamo anticipato anche che gli Stati appartenenti alla ...