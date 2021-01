Napoli, sui social spopola l’hastag #GattusoOut. I tifosi condannano l’allenatore (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la sconfitta di Verona, i tifosi del Napoli condannano l’operato di Gattuso Il Napoli di Gattuso è stato sconfitto a Verona dall’Hellas di Ivan … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la sconfitta di Verona, idell’operato di Gattuso Ildi Gattuso è stato sconfitto a Verona dall’Hellas di Ivan … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

robertosaviano : Una delle accuse più dolorose è quella di aver speculato sui mali della mia città. Io credo che uno degli atti d'am… - gennaromigliore : Con responsabilità abbiamo cercato fino all’ultimo di riaprire un dialogo sui contenuti. Il premier ha preferito co… - ForzAzzurri1926 : ??CLAMOROSO - NAPOLI, TIFOSI SCATENATI: ORE CONTATE PER L'ALLENATORE? ?? TEMPI DURI PER LA DIRIGENZA >>… - TommasinoB : RT @tuttonapoli: Crollo Napoli, tifosi infuriati sui social al grido #Gattusoout - demotivatrice10 : @g_dimarzo @suchsteefat @NapoliVertical @Torrenapoli1 Su Giuntoli e sui portieri sono d'accordo, sul resto no. Mert… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli sui Verona-Napoli dove vederla: canale TV e diretta streaming su Sky Sport Fanpage Napoli, Gennaro Gattuso finisce sotto accusa: le sue parole

Gennaro Gattuso sotto accusa dopo la sconfitta del Napoli a Verona . Tanti tifosi azzurri hanno puntato l’indice contro il mister calabrese, che secondo molti è in “confusione totale” e trasmette insi ...

Polemica sui Murales e Altarini del clan: nessuna celebrazione

"Sinceramente penso che non ci sia alcuna celebrazione né alcun pericolo di generare affiliazioni ai clan. Ci troviamo di fronte ...

Gennaro Gattuso sotto accusa dopo la sconfitta del Napoli a Verona . Tanti tifosi azzurri hanno puntato l’indice contro il mister calabrese, che secondo molti è in “confusione totale” e trasmette insi ..."Sinceramente penso che non ci sia alcuna celebrazione né alcun pericolo di generare affiliazioni ai clan. Ci troviamo di fronte ...