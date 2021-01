Napoli, il mea culpa di Gattuso dopo il ko di Verona: “Ho sbagliato” (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiVerona – Il Napoli dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa con la Juve, rimedia un altro ko anche al Bentegodi contro un grande Verona. Successo 3-1 in rimonta per la squadra di Juric, che ribalta l’iniziale vantaggio di Lozano con le reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. Colpo duro per gli uomini di Rino Gattuso, costretti a scivolare al sesto posto visti i sorpassi di Juve e Atalanta. Il tecnico azzurro a fine gara ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. Sconfitta – “Quando si perde la responsabilità è sempre dell’allenatore, perchè fa le scelte. La responsabilità à sempre tanta, la responsabilità è la mia quando non si vincono le partite. Il primo tempo l’abbiamo giocata in verticale, sempre in 4 contro 4. Potevamo chiuderla. Nel secondo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Illa sconfitta nella finale di Supercoppa con la Juve, rimedia un altro ko anche al Bentegodi contro un grande. Successo 3-1 in rimonta per la squadra di Juric, che ribalta l’iniziale vantaggio di Lozano con le reti di Dimarco, Barak e Zaccagni. Colpo duro per gli uomini di Rino, costretti a scivolare al sesto posto visti i sorpassi di Juve e Atalanta. Il tecnico azzurro a fine gara ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole. Sconfitta – “Quando si perde la responsabilità è sempre dell’allenatore, perchè fa le scelte. La responsabilità à sempre tanta, la responsabilità è la mia quando non si vincono le partite. Il primo tempo l’abbiamo giocata in verticale, sempre in 4 contro 4. Potevamo chiuderla. Nel secondo ...

