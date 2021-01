Napoli, getta marjuana dalla finestra di casa alla vista dei poliziotti: 30enne arrestato (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in calata Capodichino presso l’abitazione di un uomo. All’arrivo dei poliziotti l’uomo ha lanciato da una finestra una busta con 4 sacchetti sottovuoto di marjuana del peso complessivo di circa 190 grammi; inoltre, nell’appartamento sono stati sequestrati 1500 euro, un involucro contenente cocaina di circa 0.20 grammi e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. P. B., 30enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 24 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ieri mattina gli agenti del Commissariato Scampia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in calata Capodichino presso l’abitazione di un uomo. All’arrivo deil’uomo ha lanciato da unauna busta con 4 sacchetti sottovuoto didel peso complessivo di circa 190 grammi; inoltre, nell’appartamento sono stati sequestrati 1500 euro, un involucro contenente cocaina di circa 0.20 grammi e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. P. B.,napoletano con precedenti di polizia, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

