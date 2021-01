Mr And Mrs Smith: il film galeotto dei Brangelina (Di domenica 24 gennaio 2021) Oltre che per la piacevolezza del film, Mr and Mrs Smith è ricordato anche e soprattutto per aver fatto incontrare Brad Pitt e Angelina Jolie. Uscito nelle sale nel dicembre 2005, la pellicola incassò oltre 478 milioni di dollari in tutto il mondo. C’entrò forse qualcosa anche la curiosità del pubblico sulla neonata coppia di Hollywood? Brad Pitt e Angelina Jolie si innamorarono sul set di Mr And Mrs Smith? Ovviamente la vera risposta la sanno solo i diretti interessati, ma da quel che si vocifera pare proprio di si. La coppia, denominata in seguito con l’appellativo di Brangelina, si è conosciuta nel 2004 sul set di Mr and Mrs Smith. Quando sia effettivamente scoppiato l’amore, però, non è dato saperlo. E Brad Pitt ha sempre dichiarato di non aver mai tradito l’allora moglie Jennifer Aniston. ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Oltre che per la piacevolezza del, Mr and Mrsè ricordato anche e soprattutto per aver fatto incontrare Brad Pitt e Angelina Jolie. Uscito nelle sale nel dicembre 2005, la pellicola incassò oltre 478 milioni di dollari in tutto il mondo. C’entrò forse qualcosa anche la curiosità del pubblico sulla neonata coppia di Hollywood? Brad Pitt e Angelina Jolie si innamorarono sul set di Mr And Mrs? Ovviamente la vera risposta la sanno solo i diretti interessati, ma da quel che si vocifera pare proprio di si. La coppia, denominata in seguito con l’appellativo di, si è conosciuta nel 2004 sul set di Mr and Mrs. Quando sia effettivamente scoppiato l’amore, però, non è dato saperlo. E Brad Pitt ha sempre dichiarato di non aver mai tradito l’allora moglie Jennifer Aniston. ...

