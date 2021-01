Moto2 | Tommaso Marcon sarà terzo pilota MV Agusta nel 2021

(Di domenica 24 gennaio 2021) MVForward Racing, team diguidato da Giovanni Cuzari, ha ufficializzato l’accordo con ilper il. Il ventunenne di Cittadella avrà a sua disposizione la terza sella delle MVF2 e affiancherà Lorenzo Baldassarri e Simone Corsi in una squadra tutta all’italiana. Vediamo insieme i dettagli dell’operazione.in sella nelle gare europee L’intento di Forward Racing eè quello di disputare insieme svariate wild card nel fitto calendario del Motomondiale. Non è ancora chiaro quali e quanti saranno i weekend di gara a cuiprenderà parte, ma l’obbiettivo è quello di accumulare più partecipazioni possibili nelle ...

Tommaso Marcon affiancherà Baldassarri e Corsi in Moto2. Per lui pronte svariate wild card in sella alla MV Agusta F2 di Forward Racing.Tommaso Marcon correrà in Moto2 con il team MV Agusta e affiancherà Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri nelle gare europee della stagione 2021.