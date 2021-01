Mina Settembre mette Mimmo con le spalle al muro, è crisi? Anticipazioni 31 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Mina Settembre mette Mimmo alle strette? Il fatto che lui abbia una compagna, seppur lontana, non fa stare in pace l’assistente sociale che proverà a mettere una pausa al loro rapporto dopo il bacio e la loro prima discussione. Ma cosa succederà ancora quando la fiction di Rai1 tornerà domenica prossima, il 31 gennaio, con due nuovi episodi dal titolo: “Amare è lottare” e “Solitudine” in cui scopriremo proprio che le cose tra Mina e Mimmo si faranno sempre più complicate e che solo l’arrivo di un nuovo caso distrarrà la protagonista. A tenere impegnata Mina saranno il caso relativo al suo portiere, che ha preso con sé un bambino di 11 anni figlio di un marocchino finito in carcere, e poi con un’accumulatrice seriale che adesso ... Leggi su optimagazine (Di domenica 24 gennaio 2021)alle strette? Il fatto che lui abbia una compagna, seppur lontana, non fa stare in pace l’assistente sociale che proverà are una pausa al loro rapporto dopo il bacio e la loro prima discussione. Ma cosa succederà ancora quando la fiction di Rai1 tornerà domenica prossima, il 31, con due nuovi episodi dal titolo: “Amare è lottare” e “Solitudine” in cui scopriremo proprio che le cose trasi faranno sempre più complicate e che solo l’arrivo di un nuovo caso distrarrà la protagonista. A tenere impegnatasaranno il caso relativo al suo portiere, che ha preso con sé un bambino di 11 anni figlio di un marocchino finito in carcere, e poi con un’accumulatrice seriale che adesso ...

