«Mina Settembre»: le anticipazioni della terza puntata (Di domenica 24 gennaio 2021) Chi è la misteriosa amante con cui il padre di Mina ha vissuto per lunghi anni una seconda vita? Continua ad essere più complicato del previsto il mistero attorno a cui ruota una parte della sceneggiatura di Mina Settembre, la serie di Rai1 con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno, liberamente ispirata a due racconti dello scrittore Maurizio de Giovanni: tra un caso e l'altro, l'assistente sociale è intenzionata ad arrivare alla verità sui segreti che suo papà Vittorio ha celato per anni. Ecco cos'accadrà nella terza puntata della fiction, in onda domenica 24 gennaio.

