Mina Settembre è una storia vera? Ecco a chi si ispira il suo personaggio (Di domenica 24 gennaio 2021) La serie Mina Settembre, in onda su Rai uno, sta riscuotendo un grande successo; il pubblico sembra apprezzare la nuova produzione e la puntata di lunedì 18 gennaio ha conquistato quasi 6 milioni di telespettatori, pari al 23,7% di share. Mina Settembre si ispira a fatti di cronaca Il personaggio di Mina Settembre, una donna dell'alta borghesia che decide di abbandonare il proprio status per andare a lavorare in un consultorio dei Quartieri Spagnoli, non è frutto di fantasia. La serie, infatti, si ispira ad un fatto realmente accaduto. I fatti risalgono al 2011 Nel 2011 un gruppo di operatori sociali, deciso ad occupare il Maschio Angioino a Napoli per protesta contro i tagli al settore, decise di fare uno sciopero ...

