Mina Settembre anticipazioni terza puntata, trama del 24 gennaio (Di domenica 24 gennaio 2021) Mina Settembre anticipazioni terza puntata di stasera Dopo il grande ... Leggi su spettacoloitaliano (Di domenica 24 gennaio 2021)di stasera Dopo il grande ...

Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - OceanBlue2014_1 : RT @marianocervone: #24gennaio: siete pronti per le nuove puntate di #MinaSettembre con @serenarossi_com questa sera su @RaiUno? Intanto v… - marianocervone : #24gennaio: siete pronti per le nuove puntate di #MinaSettembre con @serenarossi_com questa sera su @RaiUno? Intan… - MariaRo99325323 : RT @vitovito63: Su Rai play, sto guardando ‘Mina Settembre’ ambientato e registrato a Napoli. E’ come girare per la città accompagnato da u… - JamieJonessss : @rosyb98 Menomale che mia madre ha cambiato su Mina Settembre, così io invece sto guardando con aria sognante daddy… -