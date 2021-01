Mina Settembre: anticipazioni quarta puntata di domenica 31 gennaio 2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Mina Settembre - Serena Rossi Tiziana Aristarco, già regista di serie cult della Rai come Un Medico in Famiglia e Raccontami, ha diretto per Rai Fiction e Italian International Film le sei prime serate di Mina Settembre, fiction liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni Un giorno di Settembre a Natale e Un telegramma da Settembre, editi da Sellerio. Per lei la protagonista della sua ultima fatica, interpretata da Serena Rossi è “una donna empatica, che si butta nelle cose, spesso non è diplomatica, non sempre è “politicamente corretta”. Mina è una donna che ancora si deve trovare, e per queste sue fragilità la si ama un po’ di più. Con Serena abbiamo lavorato molto per rendere Mina piena di sfumature. Indossa un cappotto rosso, proprio ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 24 gennaio 2021)- Serena Rossi Tiziana Aristarco, già regista di serie cult della Rai come Un Medico in Famiglia e Raccontami, ha diretto per Rai Fiction e Italian International Film le sei prime serate di, fiction liberamente ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni Un giorno dia Natale e Un telegramma da, editi da Sellerio. Per lei la protagonista della sua ultima fatica, interpretata da Serena Rossi è “una donna empatica, che si butta nelle cose, spesso non è diplomatica, non sempre è “politicamente corretta”.è una donna che ancora si deve trovare, e per queste sue fragilità la si ama un po’ di più. Con Serena abbiamo lavorato molto per renderepiena di sfumature. Indossa un cappotto rosso, proprio ...

