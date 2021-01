Mina Settembre, anticipazioni quarta puntata 31 gennaio: Domenico sempre più lontano (Di lunedì 25 gennaio 2021) Domenica 31 gennaio 2021 andrà in onda la quarta puntata di Mina Settembre: ecco le anticipazioni dei prossimi episodi Mina Settembre è una serie televisiva diretta da Tiziana Aristarco e prodotta da Rai Fiction e Italian International Film. La serie è tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano autore, tra le altre cose, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 25 gennaio 2021) Domenica 312021 andrà in onda ladi: ecco ledei prossimi episodiè una serie televisiva diretta da Tiziana Aristarco e prodotta da Rai Fiction e Italian International Film. La serie è tratta dai racconti di Maurizio de Giovanni, scrittore napoletano autore, tra le altre cose, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

RaiUno : 'La verità è che tu non hai risolto ancora con Claudio.' Mina Settembre INIZIA ORA su Rai1 e in diretta streaming s… - RaiUno : Da Noi A Ruota Libera con Francesca Fialdini ORA IN ONDA su Rai1 e in diretta streaming su RaiPlay ????… - Raiofficialnews : 'Una donna con il cuore e la testa in movimento, che cammina e attraversa una Napoli variegata, dai quartieri più c… - iavaronegrazia : Il mare.. La persona giusta accanto.. L'abbraccio di entrambi cura ogni male.. #Mina Settembre - Dansai75 : RT @berta95italy: State guardando #MinaSettembre? Nella prossima puntata succederà questo------> -