Milano-Padova oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Superlega 2020/2021 (Di domenica 24 gennaio 2021) Allianz Milano-Kioene Padova sarà visibile oggi in tv: ecco canale, orario e come seguire in streaming il match valido per la nona giornata di ritorno di Superlega 2020/2021 di volley. Gli uomini di coach Piazza vogliono riscattare la sconfitta rimediata sul campo della capolista Perugia e tornare alla vittoria. Anche la formazione veneta è reduce da una sconfitta, arrivata al tie-break nella sfida contro Piacenza. Padova vuole migliorare il bottino di 13 punti che significa al momento undicesima posizione, mentre Milano va a caccia dei tre punti per difendere l’ottava piazza da Verona, staccata di una sola lunghezza. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTESIMA ... Leggi su sportface (Di domenica 24 gennaio 2021) Allianz-Kioenesarà visibilein tv: eccoe come seguire inil match valido per la nona giornata di ritorno didi volley. Gli uomini di coach Piazza vogliono riscattare la sconfitta rimediata sul campo della capolista Perugia e tornare alla vittoria. Anche la formazione veneta è reduce da una sconfitta, arrivata al tie-break nella sfida contro Piacenza.vuole migliorare il bottino di 13 punti che significa al momento undicesima posizione, mentreva a caccia dei tre punti per difendere l’ottava piazza da Verona, staccata di una sola lunghezza. SEGUI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA VENTESIMA ...

