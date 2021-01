MILANO : Nuovi orari per il commercio e i servizi pubblici con zona Arancione (Di domenica 24 gennaio 2021) Di seguito una sintesi elaborata dall’Ufficio Stampa del Comune di MILANO relativa a Ordinanza del sindaco di MILANO riguardante il piano dei tempi della città stabilito insieme alla Prefettura di MILANO e a altre parti sociali. MILANO, 23 gennaio 2021 – A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute che pone la Regione Lombardia in zona ‘Arancione’ a partire da domenica 24 gennaio, il Comune di MILANO dà attuazione al ‘Patto MILANO per la scuola’ attraverso un’apposita ordinanza firmata oggi dal sindaco Giuseppe Sala. Il piano dei tempi della città, stabilito insieme alla Prefettura di MILANO e condiviso da tutte le parti sociali, le istituzioni pubbliche, i gestori del trasporto, il commercio, le aziende e ... Leggi su webzeta (Di domenica 24 gennaio 2021) Di seguito una sintesi elaborata dall’Ufficio Stampa del Comune direlativa a Ordinanza del sindaco diriguardante il piano dei tempi della città stabilito insieme alla Prefettura die a altre parti sociali., 23 gennaio 2021 – A seguito dell’ordinanza del Ministro della Salute che pone la Regione Lombardia in’ a partire da domenica 24 gennaio, il Comune didà attuazione al ‘Pattoper la scuola’ attraverso un’apposita ordinanza firmata oggi dal sindaco Giuseppe Sala. Il piano dei tempi della città, stabilito insieme alla Prefettura die condiviso da tutte le parti sociali, le istituzioni pubbliche, i gestori del trasporto, il, le aziende e ...

atm_informa : Da domenica 24/1 la città cambia orari. Il “Patto Milano per la scuola' condiviso tra @ComuneMI, Prefettura, istitu… - Daniele_Manca : Senza aspettare il Tar, anche gli studenti lombardi da domani tornano in classe. Tutti i ragazzi e le ragazze della… - statodelsud : Covid, in provincia di Milano registrati 466 nuovi casi. Diretta - Pino__Merola : Covid, in provincia di Milano registrati 466 nuovi casi. Diretta - Novacula_Occami : RT @chrisAlkatrAzz: Oh, meno male che la Milano ha un piano trasporti aggiornato e che quindi ATM potenzia le linee di trasporto pubblico.… -

Ultime Notizie dalla rete : MILANO Nuovi Scuola, aule riaperte in altre 4 regioni A Milano scattano i nuovi orari Corriere della Sera “Inter Milano”, un tweet svela per errore il nuovo logo dell’Inter? – FOTO

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è spuntato un tweet, sui canali dello sponsor tecnico dell’Inter, con la foto di un indumento nerazzurro e quello che sembra essere proprio il nuovo logo del ...

Rt Lombardia, Brusaferro: “Polemiche inaccettabili, è stata Regione a chiedere di ricalcolarlo”

Proseguono le polemiche sul “caso Lombardia”: dopo che la Regione è stata inserita in zona arancione, grazie al riconoscimento di un ...

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, è spuntato un tweet, sui canali dello sponsor tecnico dell’Inter, con la foto di un indumento nerazzurro e quello che sembra essere proprio il nuovo logo del ...Proseguono le polemiche sul “caso Lombardia”: dopo che la Regione è stata inserita in zona arancione, grazie al riconoscimento di un ...