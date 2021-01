Milan, Ibrahimovic su Instagram è… pelato! Ecco il motivo (Di domenica 24 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Zlatan Ibrahimovic scherza su Instagram e posta una foto in cui è pelato: Ecco il motivo di questa insolita foto Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Zlatanscherza sue posta una foto in cui è pelato:ildi questa insolita foto Pianeta

CB_Ignoranza : Durante la partita Zlatan si è rivolto ad un calciatore dell'Atalanta, non sappiamo con certezza chi, con il suo so… - SkySport : Zapata provoca, Ibra lo fulmina: ecco cosa si sono detti nel finale di Milan-Atalanta - SkySport : “Tu quanti anni hai?” “Meno di te” “Ah meno di me pure?” ?? Siparietto Ibrahimovic-Peppe Di Stefano #SkySport… - sportli26181512 : Ibra si mostra rapato a zero! Ma è soltanto uno scherzo con Photoshop: Ibra si mostra rapato a zero! Ma è soltanto… - PianetaMilan : #Milan, #Ibrahimovic su Instagram è... pelato! Ecco il motivo -