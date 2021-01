Milan-Atalanta, Ibrahimovic: “Giornata no, ero troppo isolato. Mandzukic serio e concentrato, Ilicic? Se gli dai tempo e spazio…” (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la sconfitta contro l’Atalanta a San Siro nell’ultima gara del girone d’andata, il Milan ha comunque chiuso al primo posto a +2 sull’Inter. L'attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic, analizza ai microfoni di "Sky Sport", il ko per 3-0 di "San Siro".Oggi sono mancate tante cose, non era la nostra Giornata. Non voglio cercare scuse dopo una sconfitta, tutte le partite devi entrare per ottenere il risultato e oggi non ci siamo riusciti. Ora l'importante è recuperare e pensare alla prossima partita per riscattarciLo svedese, nonostante le sconfitte contro Juventus e Atalanta, non ridimensiona le ambizioni della squadra rossonera e continua - "Abbiamo perso due partite dopo oltre 30 gare che non perdevamo. La squadra è un po’ fragile perché quando mancano certi giocatori ci manca un po’ di ... Leggi su mediagol (Di domenica 24 gennaio 2021) Dopo la sconfitta contro l’a San Siro nell’ultima gara del girone d’andata, ilha comunque chiuso al primo posto a +2 sull’Inter. L'attaccante rossonero, Zlatan, analizza ai microfoni di "Sky Sport", il ko per 3-0 di "San Siro".Oggi sono mancate tante cose, non era la nostra. Non voglio cercare scuse dopo una sconfitta, tutte le partite devi entrare per ottenere il risultato e oggi non ci siamo riusciti. Ora l'importante è recuperare e pensare alla prossima partita per riscattarciLo svedese, nonostante le sconfitte contro Juventus e, non ridimensiona le ambizioni della squadra rossonera e continua - "Abbiamo perso due partite dopo oltre 30 gare che non perdevamo. La squadra è un po’ fragile perché quando mancano certi giocatori ci manca un po’ di ...

AntoVitiello : ?? #Tomori oggi in Italia, visite e poi subito a Casa Milan nel pomeriggio a firmare per provare ad averlo in panchi… - acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - AntoVitiello : Partita totalmente sbagliata dal #Milan, primo tempo regalato all'#Atalanta. Il #Milan tuttavia ha chiuso il giron… - antofns : RT @Bastajacktipre1: Ricordate queste parole: OGGI È IL GIORNO IN CUI L'AC MILAN DI MILANO SETTE VOLTE CAMPIONE D'EUROPA SI PRENDE LA RI… - Sergio70794221 : @Paolo_Bargiggia Quest anno fanno tutte un po' schifo, chi piu chi meno... Il Milan è una squadra mediocre ed è in… -