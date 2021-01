Milan-Atalanta 0-3, Gasperini: “Non pensiamo allo Scudetto” | VIDEO (Di domenica 24 gennaio 2021) Milan-Atalanta ULTIME VIDEO NEWS - Gian Piero Gasperini, tecnico nerazzurro, ha commentato il roboante successo della 'Dea', 0-3, in casa dei rossoneri Milan-Atalanta 0-3, Gasperini: “Non pensiamo allo Scudetto” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 24 gennaio 2021)ULTIMENEWS - Gian Piero, tecnico nerazzurro, ha commentato il roboante successo della 'Dea', 0-3, in casa dei rossoneri0-3,: “NonPianeta

acmilan : Ecco i nostri 5 più bei gol contro l’Atalanta a San Siro. Qual è il vostro preferito? ??? Dite la vostra su… - ruiu19 : A due ore da Milan-Atalanta tutti i quotisti danno nettamente favoriti gli ospiti. Mi sapete spiegare perché? - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - gab981 : RT @pisto_gol: Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su Ilicic c… - Antsan96 : RT @pisto_gol: Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su Ilicic c… -