Migranti: Ocean Viking, con 374 presunti naufraghi a bordo, costeggia Malta ma si dirige in Italia (Di domenica 24 gennaio 2021) La nave è nelle acque territoriali e al largo di Malta, come si può vedere dalla cartina ripresa da vesselfind.com, ma sta dirigendo la prua verso l'Italia, secondo la strategia comune a tutte le Ong. Costringendoci ad accollarci un altro carico di clandestini sgraditi Leggi su firenzepost (Di domenica 24 gennaio 2021) La nave è nelle acque territoriali e al largo di, come si può vedere dalla cartina ripresa da vesselfind.com, ma stando la prua verso l', secondo la strategia comune a tutte le Ong. Costringendoci ad accollarci un altro carico di clandestini sgraditi

La nave è nelle acque territoriali e al largo di Malta, come si può vedere dalla cartina ripresa da vesselfind.com, ma sta dirigendo la prua verso l’Italia, secondo la strategia comune a ...

La Ocean Viking salva 374 migranti

La nave umanitaria Ocean Viking ha soccorso nel giro di 48 ore quattro imbarcazioni in pericolo. Lo annuncia su Facebook la Ong Sos Mediterranee. I ...

