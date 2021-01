Migranti: Ocean Viking con 373 clandestini arriverà ad Augusta. Governo cede alle richieste ong (Di domenica 24 gennaio 2021) Molte delle 373 persone soccorse da Ocean Viking hanno il mal di mare. Le onde si stanno alzando e non c'è modo di ripararsi, in mare. I sopravvissuti hanno bisogno di un Porto Sicuro urgentemente, twittava la Ong e il Governo ubbidisce Leggi su firenzepost (Di domenica 24 gennaio 2021) Molte delle 373 persone soccorse dahanno il mal di mare. Le onde si stanno alzando e non c'è modo di ripararsi, in mare. I sopravvissuti hanno bisogno di un Porto Sicuro urgentemente, twittava la Ong e ilubbidisce

RadioRadicale : #Migranti: 120 persone salvate da #OceanViking tra cui un bambino di 1 mese. Ma ieri 48 respinti illegalmente dal… - laquetunocrees : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff - 8sofia288 : @Viminale si potrebbe sapere xché è stato concesso ad #oceanviking porto in Sicilia?Italia non ha POS,con 1/2giorni… - Laura64135537 : RT @claudio_2022: Ocean Viking con 374 migranti salvati chiede un porto sicuro Mentre il governo ci chiudeva in casa hanno preso d'assalto… - FirenzePost : Migranti: Ocean Viking con 373 clandestini arriverà ad Augusta. Governo cede alle richieste ong -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Ocean La nave Ocean Viking della ong SOS Mediterranée ha soccorso 374 migranti nelle ultime 48 ore Il Post La nave di Sos Mediterranèe con 373 migranti a bordo attraccherà al porto di Augusta

I 373 naufraghi che viaggiavano su quattro gommoni sono stati soccorsi da Sos Mediterranée in tre operazioni diverse nel giro di 48 ore. Tra loro 21 infanti e 35 bambini.

L’Ocean Viking verso Augusta con 372 migranti a bordo

Arrivera’ domani mattina nel porto di Augusta la nave Ocean Viking, della ong SOS Mediterrane’e, con a bordo 372 Migranti, tra ...

I 373 naufraghi che viaggiavano su quattro gommoni sono stati soccorsi da Sos Mediterranée in tre operazioni diverse nel giro di 48 ore. Tra loro 21 infanti e 35 bambini.Arrivera’ domani mattina nel porto di Augusta la nave Ocean Viking, della ong SOS Mediterrane’e, con a bordo 372 Migranti, tra ...