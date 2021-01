Michele Bravi parla dell’incidente stradale per la prima volta in TV | “Quell’angelo che mi ha indicato la via…”

(Di domenica 24 gennaio 2021)per lain televisione. Per farlo ha scelto lo studio di Domenica In con Mara Venier. “E’ proprio bello tornare con questo racconto e con questo disco nuovo”, ha spiegato il cantante.per laIl linguaggio del dolore è sempre lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AmiciUfficiale : Michele Bravi con la sua 'Mantieni il bacio' ci sta regalando un momento di pura emozione! PELLE D'OCA ??? #Amici20… - MarioManca : Michele Bravi è la luce, la dimostrazione lampante di come anche le tenebre più profonde possono diradarsi lasciand… - MediasetPlay : L'esibizione di Michele Bravi ad #Amici20 ha colpito ed emozionato. ?? - Birbalagatta2 : Ogni volta è un colpo al cuore ed è sempre diversa, ci trovo delle sfumature diverse ed è intenso molto intenso ??????… - spelljars : michele bravi .. maratona .. mi manchi -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Bravi

Michele Bravi parla dell'incidente stradale per la prima volta in TV da Mara Venier: "Quell'angelo che mi ha indicato la via...".Michele Bravi, triste confessione a Domenica In: "Ho avuto dei momenti dissociativi" Il 24 gennaio 2021 su Rai 1 e al solito orario è andata in onda una ...