Michele Bravi, il coming out nel 2017: il racconto e le sue confessioni (Di domenica 24 gennaio 2021) Michele Bravi, il coming out implicito nel 2017: “Nessun giovane si stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo”. Michele Bravi, classe 1994, è conosciuto dal pubblico italiano sopratutto per essere stato vincitore del talent show “X-Factor Italia” nel 2017, e poi concorrente al “Festival di Sanremo” e ad “Amici Speciali”. Lo stesso anno del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 24 gennaio 2021), ilout implicito nel: “Nessun giovane si stupisce che mi sia innamorato di un ragazzo”., classe 1994, è conosciuto dal pubblico italiano sopratutto per essere stato vincitore del talent show “X-Factor Italia” nel, e poi concorrente al “Festival di Sanremo” e ad “Amici Speciali”. Lo stesso anno del L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AmiciUfficiale : Michele Bravi con la sua 'Mantieni il bacio' ci sta regalando un momento di pura emozione! PELLE D'OCA ??? #Amici20… - MarioManca : Michele Bravi è la luce, la dimostrazione lampante di come anche le tenebre più profonde possono diradarsi lasciand… - michele_bravi : “Mantieni il bacio”, fuori ovunque. - PatriziaAlessa2 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: LINO GUANCIALE, TEO MAMMUCARI E MICHELE BRAVI NEL SALOTTO DI MARA VENIER - bubinoblog : DOMENICA IN: LINO GUANCIALE, TEO MAMMUCARI E MICHELE BRAVI NEL SALOTTO DI MARA VENIER -