Meteo Italia nel lungo termine: ipotesi GELO che torna prepotente (Di domenica 24 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Stiamo assistendo, in questo periodo, a importanti cambiamenti su scala non soltanto europea, anche emisferica. Variazioni che, chiaramente, hanno e avranno evidenti ripercussioni sulle condizioni Meteo climatiche delle nostre regioni. Anche per la prossima settimana l’enorme depressione polare prenderà d’assalto l’Europa centro settentrionale mentre a ovest riceverà il contributo di un’attività depressionaria oceanica piuttosto incisiva. Tale scenario dovrebbe inibire i tentativi di proiezione meridiana dell’Alta delle Azzorre, destinata a qualche piccolo sussulto settentrionale che continuerebbe a innescare fulminee ondulazioni cicloniche sul Mediterraneo. I veri cambiamenti potrebbero arrivare nella prima decade di febbraio, allorquando l’attività ciclonica atlantica andrebbe a spostarsi più a ovest ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 24 gennaio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Stiamo assistendo, in questo periodo, a importanti cambiamenti su scala non soltanto europea, anche emisferica. Variazioni che, chiaramente, hanno e avranno evidenti ripercussioni sulle condizioniclimatiche delle nostre regioni. Anche per la prossima settimana l’enorme depressione polare prenderà d’assalto l’Europa centro settentrionale mentre a ovest riceverà il contributo di un’attività depressionaria oceanica piuttosto incisiva. Tale scenario dovrebbe inibire i tentativi di proiezione meridiana dell’Alta delle Azzorre, destinata a qualche piccolo sussulto settentrionale che continuerebbe a innescare fulminee ondulazioni cicloniche sul Mediterraneo. I veri cambiamenti potrebbero arrivare nella prima decade di febbraio, allorquando l’attività ciclonica atlantica andrebbe a spostarsi più a ovest ...

