Mercedes: Verstappen è una tentazione (Di domenica 24 gennaio 2021) La Mercedes ha ancora un sedile vuoto, lasciato incustodito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sedile che però potrebbe trovare un nuovo proprietario che di nome fa Max e di cognome Verstappen. Verstappen: sarà lui il futuro della Mercedes? Il rinnovo di Hamilton stenta ad arrivare. Nonostante le dichiarazioni del pilota, mostratosi voglioso di continuare il suo rapporto con Mercedes, l’ufficialità non sembra essere in dirittura d’arrivo. Tanti sono i nodi da sciogliere per vedere il sette volte campione del mondo guidare nuovamente una “freccia d’argento”. Al momento il problema che sta rallentando le trattative è la durata del contratto. Il pilota continua a chiedere 4 anni contro i 2 offerti dalla scuderia. Ecco perché nelle ultime ore, si sono fatte insistenti le voci che ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 24 gennaio 2021) Laha ancora un sedile vuoto, lasciato incustodito dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. Sedile che però potrebbe trovare un nuovo proprietario che di nome fa Max e di cognome: sarà lui il futuro della? Il rinnovo di Hamilton stenta ad arrivare. Nonostante le dichiarazioni del pilota, mostratosi voglioso di continuare il suo rapporto con, l’ufficialità non sembra essere in dirittura d’arrivo. Tanti sono i nodi da sciogliere per vedere il sette volte campione del mondo guidare nuovamente una “freccia d’argento”. Al momento il problema che sta rallentando le trattative è la durata del contratto. Il pilota continua a chiedere 4 anni contro i 2 offerti dalla scuderia. Ecco perché nelle ultime ore, si sono fatte insistenti le voci che ...

