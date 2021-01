Mercato Juventus, Paratici chiarisce: “Nuovo attaccante? Ecco cosa succede” (Di domenica 24 gennaio 2021) Mercato Juventus – Paratici ha aggiornato sulla situazione attaccante. Come sappiamo i bianconeri stanno cercando un Nuovo attaccante da aggiungere alla rosa di Pirlo. Nel pre partita il direttore sportivo bianconero ha parlato del Mercato e delle possibilità. Ecco cosa ha detto ai microfoni di DAZN: “Noi non faremo un Mercato per necessità ma per opportunità”. Parole decisamente chiare che non lasciano dubbi. Infatti Pirlo sta già testando la possibilità di utilizzare Kulusevski negli 11 titolari come seconda punta. Mercato Juventus, Kulusevski il quarto attaccante? Kuluveski potrebbe essere lui il “Nuovo” attaccante. Stando alle ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 24 gennaio 2021)ha aggiornato sulla situazione. Come sappiamo i bianconeri stanno cercando unda aggiungere alla rosa di Pirlo. Nel pre partita il direttore sportivo bianconero ha parlato dele delle possibilità.ha detto ai microfoni di DAZN: “Noi non faremo unper necessità ma per opportunità”. Parole decisamente chiare che non lasciano dubbi. Infatti Pirlo sta già testando la possibilità di utilizzare Kulusevski negli 11 titolari come seconda punta., Kulusevski il quarto? Kuluveski potrebbe essere lui il “. Stando alle ...

