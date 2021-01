Mercato Dzeko - Eriksen: L'ipotesi di scambio tra Inter e Roma (Di domenica 24 gennaio 2021) Questa mattina La Gazzetta dello Sport svelava l'idea nata a Trigoria: Eriksen nella Capitale, Dzeko all'Inter. La Roma avrebbe proposto uno scambio di prestiti, trovando però il no di Zhang che ... Leggi su europacalcio (Di domenica 24 gennaio 2021) Questa mattina La Gazzetta dello Sport svelava l'idea nata a Trigoria:nella Capitale,all'. Laavrebbe proposto unodi prestiti, trovando però il no di Zhang che ...

Glongari : #Roma la situazione tra #Dzeko e #Fonseca è al momento difficile da conciliare. Non è da escludere una ripercussion… - romaforever_it : Dzeko sul mercato: ora lui vuole restare, ma... Tolta la fascia di capitano - ilPaoloM : @fcin1908it Dicono mercato chiuso, quindi monte ingaggi rimane invariato. Ora mi sfugge una cosa...se viene propos… - Turez6 : @gianluigibuffon visto bernandeschi gioca meglio nelle fasce come dicevo io, bravi finalmente mi state Ascoltando… - Turez6 : @DiMarzio avete visto bernandeschi gioca meglio nelle fasce come dicevo io, bravi finalmente mi state Ascoltando ch… -