Meno sesso, più masturbazione e dating: quanto siamo cambiati dopo i lockdown (Di domenica 24 gennaio 2021) L'analisi della sessuologa Elonora Bianchi sulla trasformazione della sessualità nella pandemia Riduzione del desiderio, dei rapporti sessuali e della soddisfazione che ne deriva: questo è ciò che era emerso dalla ricerca di Durex guidata dal professor Massimo Galli, pubblicata a metà del 2020, a seguito del primo lockdown. Cos’è successo nel frattempo agli intervistati tra i 16 e … Leggi su it.mashable (Di domenica 24 gennaio 2021) L'analisi della sessuologa Elonora Bianchi sulla trasformazione della sessualità nella pandemia Riduzione del desiderio, dei rapporti sessuali e della soddisfazione che ne deriva: questo è ciò che era emerso dalla ricerca di Durex guidata dal professor Massimo Galli, pubblicata a metà del 2020, a seguito del primo. Cos’è successo nel frattempo agli intervistati tra i 16 e …

anangrychipmunk : -un altro. Più piacevole di tanti altri, che può coinvolgere i sentimenti e così via, ma da qui a essere una necess… - UomoBSX24 : @matteo09774767 Io non supero i 13 cm, credo non può essere più di un alluce ?? Avete ragione, il mio non si può ne… - Rep_Salute : Cuore, le donne rischiano di più e sono curate meno: Quanto incidono sesso ed età sul rischio di infarto? E quanto… - EttoreBaita : RT @mira_lovely_: Erano ancora distanti fisicamente, ma non potevano fare a meno di desiderarsi, perché si aspettavano, forse da sempre. E… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno sesso Cuore, le donne rischiano di più e sono curate meno La Repubblica Facebook e Twitter: ecco in quali casi le piattaforme bloccano gli account

Il nudo su Facebook no. Su Twitter sì: anche il sesso, ma con accortezze. Vi spieghiamo come evitare di essere bloccati ...

Cuore, le donne rischiano di più e sono curate meno

Quanto incidono sesso ed età sul rischio di infarto? E quanto sui trattamenti successivi? Risponde un imponente studio di una prestigiosa clinica ...

Il nudo su Facebook no. Su Twitter sì: anche il sesso, ma con accortezze. Vi spieghiamo come evitare di essere bloccati ...Quanto incidono sesso ed età sul rischio di infarto? E quanto sui trattamenti successivi? Risponde un imponente studio di una prestigiosa clinica ...