Masterchef | morto Alberto Naponi | lo chef fu protagonista della terza edizione

GDS_it : Morto lo chef Alberto #Naponi, nel 2014 era stato un concorrente di Masterchef - Robbetta : Morto lo chef Alberto Naponi, nel 2014 era stato un concorrente di Masterchef - EltonRichStarr : RT @GDS_it: Morto lo chef Alberto #Naponi, nel 2014 era stato un concorrente di Masterchef - ildpaa : RT @GDS_it: Morto lo chef Alberto #Naponi, nel 2014 era stato un concorrente di Masterchef - headbetweenyou : raga ma alberto di masterchef 3 che è morto? sono presa malissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef morto

Giornale di Sicilia

È morto Alberto Naponi, il cuoco 76enne di Cremona , che aveva partecipato a Masterchef. Discendete della famiglia cremonese, i Baresi, proprietari di uno dei ...Si è spento Alberto Naponi, il cuoco cremonese 76enne che era diventato famoso con la partecipazione a Masterchef e per le tante presenze, in seguito, in show kooking ed ...